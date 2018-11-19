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Суд почне обирати запобіжний захід нападнику на інкасаторів о 17.00

Суд почне обирати запобіжний захід нападнику на інкасаторів о 17.00

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ірпінський суд Київської області сьогодні о 17.00 почне обирати запобіжний захід затриманому за напад на інкасаторський автомобіль. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.

“Суд розпочнеться в Ірпіні о 17.00”, — сказали у поліції.

Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували авто інкасаторів. Був введений план “Перехоплення”.

Невідомі, викравши 1,8 млн грн з авто інкасаторів, зникли на позашляховику Mitsubishi Pajero.

Згодом з'ясувалось, що сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомлялось спершу.

Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину.

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