Суд почне обирати запобіжний захід нападнику на інкасаторів о 17.00
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ірпінський суд Київської області сьогодні о 17.00 почне обирати запобіжний захід затриманому за напад на інкасаторський автомобіль. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.
“Суд розпочнеться в Ірпіні о 17.00”, — сказали у поліції.
Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували авто інкасаторів. Був введений план “Перехоплення”.
Невідомі, викравши 1,8 млн грн з авто інкасаторів, зникли на позашляховику Mitsubishi Pajero.
Згодом з'ясувалось, що сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомлялось спершу.
Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину.