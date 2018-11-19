Суд начнет избирать меру пресечения напавшему на инкассаторов в 17.00
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ирпенский суд Киевской области сегодня в 17.00 начнет избирать меру пресечения задержанному за нападение на инкассаторский автомобиль. Об этом сообщили УНН в полиции Киевской области.
"Суд начнется в Ирпене в 17.00", - сказали в полиции.
Напомним, в субботу утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили авто инкассаторов. Был введен план "Перехват".
Неизвестные, похитив 1,8 млрд грн с авто инкассаторов, скрылись на внедорожнике Mitsubishi Pajero.
Впоследствии выяснилось, что сумма украденных денег из инкассаторского автомобиля ПриватБанка составила 3 млн грн, а не 1,8 млн, как сообщалось прежде.
Как сообщал УНН, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторскую машину.