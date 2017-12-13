Суд почав переобирати запобіжний захід Олені Зайцевій
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова почав переобирати запобіжний захід учасниці смертельного ДТП Олені Зайцевій. Про це з місця події передає кореспондент УНН.
Так, прокуратура Харкова подала до суду клопотання про продовження запобіжного заходу для Зайцевої у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.
“Судове засідання оголошується відкритим” – сказала суддя у справі Світлана Муратова.
Додамо, на судове засідання з’явилися всі учасники процесу: прокурори , адвокат Зайцевої та сама підозрювана.
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Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.
Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.