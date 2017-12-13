Суд начал переизбирать меру пресечения Елене Зайцевой
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова начал переизбирать меру пресечения участнице смертельного ДТП Елене Зайцевой. Об этом с места события передает корреспондент УНН.
Так, прокуратура Харькова подала в суд ходатайство о продлении меры пресечения для Зайцевой в виде содержания под стражей еще на 60 суток.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сказала судья по делу Светлана Муратова.
Добавим, на судебное заседание явились все участники процесса: прокуроры, адвокат Зайцевой и сама подозреваемая.
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Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительнице Lexus Елене Зайцевой мера пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.