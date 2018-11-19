Суд почав обирати запобіжний захід одному з нападників на інкасаторів

Як зазначив прокурор під час оголошення клопотання про арешт затриманого, раніше чоловік був чотири рази судимий, останній раз — за грабіж і відбув 10 років ув’язнення.

“Враховуючи, що перебування на волі підозрюваного Марчука, у разі обрання менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не усуне наявність ризиків перешкоджання слідству, прошу обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб”, — сказав прокурор.

Також він зазначив, що показів щодо інших підозрюваних у справі затриманий не дає.

Варто зазначити, що у своєму виступі підозрюваний вини не визнав, заявивши, що не має причетності до скоєння злочину.

Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу й пограбування на інкасаторську машину.

Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план “Перехоплення”.

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

Як згодом встановила поліція, сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомили у банку раніше.