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Суд почав обирати запобіжний захід одному з нападників на інкасаторів

Суд почав обирати запобіжний захід одному з нападників на інкасаторів

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Ірпінський міський суд Київської області розпочав судове засідання з обрання запобіжного заходу одному із нападників на автомобіль інкасаторів, у результаті чого було викрадено 3 млн грн, передає кореспондент УНН.

Як зазначив прокурор під час оголошення клопотання про арешт затриманого, раніше чоловік був чотири рази судимий, останній раз — за грабіж і відбув 10 років ув’язнення.

“Враховуючи, що перебування на волі підозрюваного Марчука, у разі обрання менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не усуне наявність ризиків перешкоджання слідству, прошу обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб”, — сказав прокурор.

Також він зазначив, що показів щодо інших підозрюваних у справі затриманий не дає.

Варто зазначити, що у своєму виступі підозрюваний вини не визнав, заявивши, що не має причетності до скоєння злочину.

Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу й пограбування на інкасаторську машину.

Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план “Перехоплення”.

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

Як згодом встановила поліція, сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомили у банку раніше.

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