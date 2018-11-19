Суд начал избирать меру пресечения одному из нападавших на инкассаторов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ирпенский городской суд Киевской области начал судебное заседание по избранию меры пресечения одному из нападавших на автомобиль инкассаторов, в результате чего было похищено 3 млн грн, передает корреспондент УНН.
Как отметил прокурор во время объявления ходатайства об аресте задержанного, ранее мужчина был четырежды судим, последний раз - за грабеж, и отбыл 10 лет заключения.
"Учитывая, что пребывание на свободе подозреваемого Марчука, в случае избрания менее строгого пресечения, чем содержание под стражей, не устранит наличие рисков препятствование следствию, прошу избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказал прокурор.
Также он отметил, что показаний по другим подозреваемым в деле задержанный не дает.
Стоит отметить, что в своем выступлении подозреваемый вины не признал, заявив, что не имеет отношения к совершению преступления.
Как сообщал УНН, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения и ограбления на инкассаторскую машину.
Напомним, в субботу утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план "Перехват".
Неизвестные, сбежавшие после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, уехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.
Как впоследствии установила полиция, сумма украденных денег из инкассаторского автомобиля ПриватБанка составила 3 млн грн, а не 1,8 млрд, как сообщили в банке ранее.