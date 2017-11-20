Суд почав обирати запобіжний захід начальнику ХНУ Повітряних Сил
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Харкові розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу начальнику Харківського національного університету Повітряних Сил ім..Кожедуба генерал-майору Андрію Алімпієву, який підозрюється в розтраті бюджетних коштів, та його заступникові. Про це повідомляє прес-служба Судової влади України, передає УНН.
"Клопотання захисника про незаконне тримання під вартою підозрюваного в порядку ст. 206 КПК України залишено без задоволення. Продовжено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у відношенні начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Алімпієва А.М.", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.