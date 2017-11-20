Суд почав обирати запобіжний захід начальнику ХНУ Повітряних Сил

"Клопотання захисника про незаконне тримання під вартою підозрюваного в порядку ст. 206 КПК України залишено без задоволення. Продовжено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у відношенні начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Алімпієва А.М.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, А.Алімпієва було затримано 17 листопада Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального.