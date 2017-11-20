Суд начал избирать меру пресечения начальнику ХНУ Воздушных Сил
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Харькове началось судебное заседание по избранию меры пресечения начальнику Харьковского национального университета Воздушных Сил им..Кожедуба генерал-майору Андрею Алимпиеву, который подозревается в растрате бюджетных средств, и его заместителю. Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"Ходатайство защитника о незаконном содержание под стражей подозреваемого в порядке ст. 206 УПК Украины оставлено без удовлетворения. Продолжено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Алимпиева А.М.", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, А.Алимпиева был задержан 17 ноября Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.