Суд начал избирать меру пресечения начальнику ХНУ Воздушных Сил

"Ходатайство защитника о незаконном содержание под стражей подозреваемого в порядке ст. 206 УПК Украины оставлено без удовлетворения. Продолжено рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Алимпиева А.М.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, А.Алимпиева был задержан 17 ноября Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.