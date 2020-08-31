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Суд по MH17 відклав слухання до 28 вересня: що було сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Судовий розгляд у справі про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом відновиться 28 вересня 2020 року. Тоді будуть обговорюватися питання захисту. Про це на брифінгу після засідання заявила представник суду Марія Кніфф (Marije Knijff), передає кореспондент УНН.

Суд по MH17 відклав слухання до 28 вересня: що було сьогодні

"Сьогодні захист (обвинуваченого Пулатова - ред.) зробив низку запитів про залучення документів до матеріалів справи. Відповідні документи являють собою запит про правову допомогу, виданий слідчим суддею, і документи або частини документів, які в даний час знаходяться в руках слідчого судді. Сьогодні суд постановив, що захист не представив достатніх аргументів для того, щоб зобов'язати слідчого суддю звернутися до захисту з проханням про правову допомогу. Суд пристав на пропозицію прокурора і постановив, що прокуратура повинна дати відповідь на запити захисту, документи повинні бути надані їй до 7 вересня", - сказала представник суду.

Крім того, за її словами, суд попросив слідчого суддю висловити свою думку щодо клопотання не пізніше 21 вересня.

Також Кніфф нагадала, що суд в березні поставив адвокату родичів низку питань щодо намірів родичів і можливості подачі позовів про відшкодування шкоди. Питання щодо того, наприклад, чи має суд юрисдикцію розглядати позови про відшкодування шкоди.

Як сказала представник суду, перш ніж відповісти на ці питання, адвокат підкреслив, наскільки важливо, щоб родичі не розглядалися як єдина група, а розглядалися як окремі особи, кожен з яких зазнав жахливої втрати.

Адвокат родичів також звернувся за експертним висновком для допомоги в питаннях щодо того, чи має суд юрисдикцію розглядати позови про відшкодування шкоди, які можуть бути подані родичами, і щодо юрисдикції.

"Експерти прийшли до висновку, що юрисдикція суду з розгляду таких позовів виникає з його юрисдикції розглядати кримінальні справи проти обвинувачених. Крім того, на думку експертів, при розгляді справи слід застосовувати українське право ... Суд в даний час поділяє думку, що його юрисдикція розглядати позови про відшкодування шкоди випливає з його юрисдикції розглядати кримінальні справи. Також суд в даний час вважає, що необхідно застосовувати українське законодавство", - сказала Кніфф.

"У даний час 67 родичів заявили, що вони хочуть скористатися правом звернутися до суду або особисто в залі суду, або з іншого місця, наприклад, через відеозв'язок в реальному часі з-за кордону або надавши попередньо записане відео, в якому вони будуть висловлювати свою думку", - розповіла вона.

За словами представника суду, адвокат родичів і сторона звинувачення сьогодні висловили свою думку про те, як і коли повинно мати місце такий виступ. Суд погодився, що максимум 10 родичів зможуть взяти слово, і це буде відбуватися протягом одного дня.

Що стосується вимог про відшкодування шкоди, суд вирішив, що вони повинні бути подані не пізніше 1 лютого 2021 року до суду.

Також в суді було висловлено намір захисту відвідати свого клієнта. Адвокат одного з обвинувачених оголосив, що вони змогли забронювати рейс і незабаром відправляться в Російську Федерацію, щоб зустрітися зі своїм клієнтом.

"Судовий розгляд відновиться 28 вересня 2020 року. Тоді будуть обговорюватися питання захисту", - заявила спікер.

Як повідомляв УНН, 3 липня закінчився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.

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