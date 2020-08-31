Суд по MH17 отложил слушания до 28 сентября: что было сегодня

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11552 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72475 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107185 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179277 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183123 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390563 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226172 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500728 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349386 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230410 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38336 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21017 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46540 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15477 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15783 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142649 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130611 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219113 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390563 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500728 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Биньямин Нетаньяху

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11553 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38391 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38134 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45713 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75650 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

Вашингтон Пост

Фокс Ньюс

Суд по MH17 отложил слушания до 28 сентября: что было сегодня

Киев • УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Судебное разбирательство в деле о катастрофе рейса MH17 над Донбассом возобновится 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты. Об этом на брифинге после заседания заявила представитель суда Мария Книфф (Marije Knijff), передаёт корреспондент УНН.

Суд по MH17 отложил слушания до 28 сентября: что было сегодня

"Сегодня защита (обвиняемого Пулатова — ред.) сделала ряд запросов о приобщении документов к материалам дела. Соответствующие документы представляют собой запрос о правовой помощи, выданный следственным судьей, и документы или части документов, которые в настоящее время находятся в руках следственного судьи. Сегодня суд постановил, что защита не представила достаточных аргументов для того, чтобы обязать следственного судью обратиться к защите с просьбой о правовой помощи. Суд последовал предложению прокурора и постановил, что прокуратура должна дать ответ на запросы защиты, документы должны быть предоставлены ей до 7 сентября”, — сказала представитель суда.

Кроме того, по ее словам, суд попросил следственного судью высказать свое мнение по ходатайству не позднее 21 сентября.

Также Книфф напомнила, что суд в марте задал адвокату родственников ряд вопросов относительно намерений родственников и возможности подачи исков о возмещении ущерба. Вопросы относительно того, например, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать иски о возмещении ущерба.

Как сказала представитель суда, прежде чем ответить на эти вопросы, адвокат подчеркнул, насколько важно, чтобы родственники не рассматривались как единая группа, а рассматривались как отдельные лица, каждый из которых понес ужасную утрату.

Адвокат родственников также обратился за экспертным заключением для помощи в вопросах относительно того, обладает ли суд юрисдикцией рассматривать иски о возмещении ущерба, которые могут быть поданы родственниками, и относительно юрисдикции.

“Эксперты пришли к выводу, что юрисдикция суда по рассмотрению таких исков проистекает из его юрисдикции рассматривать уголовные дела против обвиняемых. Кроме того, по мнению экспертов, при рассмотрении дела следует применять украинское право... Суд в настоящее время разделяет мнение, что его юрисдикция рассматривать иски о возмещении ущерба вытекает из его юрисдикции рассматривать уголовные дела. Также суд в настоящее время считает, что необходимо применять украинское законодательство”, — сказала Книфф.

“В настоящее время 67 родственников заявили, что они хотят воспользоваться правом обратиться в суд либо лично в зале суда, либо из другого места, например, через видеосвязь в реальном времени из-за границы или предоставив предварительно записанное видео, в котором они будут высказывать свое мнение”, — рассказала она.

По словам представителя суда, адвокат родственников и сторона обвинения сегодня высказали свое мнение о том, как и когда должно иметь место такое выступление. Суд согласился, что максимум 10 родственников смогут взять слово, и это будет происходить в течении одного дня.

Что касается требований о возмещении ущерба, суд решил, что они должны быть поданы не позднее 1 февраля 2021 года в суд.

Также в суде было высказано намерение защиты навестить своего клиента. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что они смогли забронировать рейс и вскоре отправятся в Российскую Федерацию, чтобы встретится со своим клиентом.

“Судебное разбирательство возобновится 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты”, — заявила спикер.

Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,073.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.61