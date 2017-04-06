Суд підтвердив, що землю на Жуковому острові незаконно передали кооперативу - Генпрокурор

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Київ • УНН

 • 628 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Київський апеляційний господарський суд підтвердив недійсність рішень про виділення 120 га землі на Жуковому острові в Києві так званому кооперативу “Котміст”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

“Погодившись з доводами ГПУ, Київський апеляційний господарський суд 05.04 підтвердив недійсність рішень, договору оренди, держактів та свідоцтв на земельні ділянки площею 120 гектарів на Жуковому острові столиці так званого кооперативу “Котміст”, — написав Ю.Луценко.

Крім того, наголосив Генпрокурор, колишньому заступнику КМДА — начальнику управління земресурсів Муховикову оголошено підозру у зловживанні службовим становищем, що привело до збитків 1,4 млрд грн.

Крім того, додав Ю.Луценко, Генпрокуратура готова підтримати позов В.Кличка про знесення або конфіскацію незаконно збудованих приміщень членів так званого кооперативу “Котміст”.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України завершила досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колишнього заступника глави Київміськдержадміністрації — начальника Головного управління земельних ресурсів, підозрюваного в зловживанні владою під час відчуження землі на “Острові Жуків”.

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