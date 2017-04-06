Суд подтвердил, что землю на Жуковом острове незаконно передали кооперативу - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил недействительность решений о выделении 120 га земли на острове Жуков в Киеве так называемому кооперативу "Котмист". Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
“Согласившись с доводами ГПУ, Киевский апелляционный хозяйственный суд 05.04 подтвердил недействительность решений, договора аренды, госактов и свидетельств на земельные участки площадью 120 гектаров на острове Жуков столице так называемого кооператива “Котмист”, — написал Ю.Луценко.
Кроме того, отметил Генпрокурор, бывшему заместителю КГГА — начальнику управления земресурсов Муховикову объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам 1,4 млрд грн.
Кроме того, добавил Ю.Луценко, Генпрокуратура готова поддержать иск В.Кличко о сносе или конфискации незаконно построенных помещений членов так называемого кооператива “Котмист”.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы Киевгоргосадминистрации — начальника Главного управления земельных ресурсов, подозреваемого в злоупотреблении властью при отчуждении земли на острове Жуков.