Суд подтвердил, что землю на Жуковом острове незаконно передали кооперативу - Генпрокурор

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73989 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168421 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123732 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121130 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105862 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159130 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд подтвердил, что землю на Жуковом острове незаконно передали кооперативу - Генпрокурор

Суд подтвердил, что землю на Жуковом острове незаконно передали кооперативу - Генпрокурор

Киев  •  УНН

 • 625 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил недействительность решений о выделении 120 га земли на острове Жуков в Киеве так называемому кооперативу "Котмист". Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

“Согласившись с доводами ГПУ, Киевский апелляционный хозяйственный суд 05.04 подтвердил недействительность решений, договора аренды, госактов и свидетельств на земельные участки площадью 120 гектаров на острове Жуков столице так называемого кооператива “Котмист”, — написал Ю.Луценко.

Кроме того, отметил Генпрокурор, бывшему заместителю КГГА — начальнику управления земресурсов Муховикову объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам 1,4 млрд грн.

Кроме того, добавил Ю.Луценко, Генпрокуратура готова поддержать иск В.Кличко о сносе или конфискации незаконно построенных помещений членов так называемого кооператива “Котмист”.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего заместителя главы Киевгоргосадминистрации — начальника Главного управления земельных ресурсов, подозреваемого в злоупотреблении властью при отчуждении земли на острове Жуков.

Украинские Национальные Новости

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