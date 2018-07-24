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Суд підтвердив право Держпродспоживслужби перевіряти учасників ринку без попередження

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Київський апеляційний адміністративний суд за результатами розгляду апеляційної скарги Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області підтвердив право здійснювати заходи у сфері ринкового нагляду без попередження суб’єкта господарювання. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області, передає УНН.

"Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області в Апеляційному суді оскаржило рішення суду первинної інстанції - Деснянського районного суду міста Чернігова - за адміністративним позовом суб'єкта господарювання, на якого було накладено адміністративне стягнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для притягнення позивача до адміністративної відповідальності був зафіксований факт невиконання законних вимог посадових осіб органу ринкового нагляду.

"Так, під час планової перевірки характеристик продукції щодо розповсюдження електричного та електронного обладнання суб’єкт господарювання створював перешкоди для виконання посадовими особами Держпродспоживслужби покладених на них обов’язків і не допустив їх до перевірки. У зв’язку з цим щодо суб'єкта господарювання було складено протокол про адміністративне порушення та накладено адміністративне стягнення", - розповіли у регіональному управлінні.

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Також повідомляється, що суб'єкт господарювання вимагав визнати неправомірними дії Держпродспоживслужби, зокрема і в частині неповідомлення про проведення планової перевірки характеристик продукції, як передбачено вимогами чинного законодавства.

"За результатом розгляду справи Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив, що відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", яким регламентується проведення перевірок характеристик продукції, не передбачено повідомлення суб’єкта господарювання про проведення у нього планового заходу у сфері ринкового нагляду", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на думку народного депутата ВРУ Сергія Тригубенка, вітчизняні контролери повинні бути наділені правом перевіряти учасників ринку без попередження.

"Прикро, звичайно, що очевидні речі часом доводиться відстоювати в судах. Однак, у цій ситуації таки, все одно, більше позитиву.

Право контролерів на перевірки без попередження учасників ринку повинно бути, інакше зводиться нанівець уся інституція державного контролю як такого.

Наразі у нас і так дуже низькі результати контрольованості та відповідальності на ринку товарів/послуг. Дія мораторію на перевірки протягом останніх трьох років увінчалася сумною статистикою. Зокрема, кількість масових отруєнь зросла більше, ніж удвічі. А близько 30-50% продуктів харчування на наших ринках та в магазинах – фальсифікат", - зазначив політик.

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