Суд подтвердил право Госпродпотребслужбы проверять участников рынка без предупреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Киевский апелляционный административный суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы Главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области подтвердил право осуществлять мероприятия в сфере рыночного надзора без предупреждения субъекта хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Черниговской области, передает УНН.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Черниговской области в Апелляционном суде обжаловало решение суда первичной инстанции - Деснянского районного суда города Чернигова - по иску предприятия, на которое было наложено административное взыскание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием для привлечения истца к административной ответственности был зафиксированный факт невыполнения законных требований должностных лиц органа рыночного надзора.
"Так, во время плановой проверки характеристик продукции по распространению электрического и электронного оборудования субъект хозяйствования создавал препятствия для выполнения должностными лицами Госпродпотребслужбы возложенных на них обязанностей и не допустил их к проверке. В связи с этим в отношении субъекта хозяйствования был составлен протокол об административном нарушении и наложено административное взыскание", - рассказали в региональном управлении.
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Также сообщается, что субъект хозяйствования требовал признать неправомерными действия Госпродпотребслужбы, в том числе и в части несообщения о проведении плановой проверки характеристик продукции, как предусмотрено требованиями действующего законодательства.
"По результатам рассмотрения дела Киевский апелляционный административный суд подтвердил, что в соответствии с Законом Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции", регламентирующим проведение проверок характеристик продукции, не предусмотрено уведомления субъекта хозяйствования о проведении у него планового мероприятия в сфере рыночного надзора", - говорится в сообщении.
Отметим, что по мнению народного депутата ВРУ Сергея Тригубенко, отечественные контроллеры должны быть наделены правом проверять участников рынка без предупреждения.
"Досадно, конечно, что очевидные вещи порой приходится отстаивать в судах. Однако, в этой ситуации же, все равно, больше позитива.
Право контроллеров на проверки без предупреждения участников рынка должно быть, иначе сводится на нет вся организация государственного контроля как такового.
Сейчас у нас и так очень низкие результаты контролируемости и ответственности на рынке товаров/услуг. Действие моратория на проверки в течение последних трех лет увенчалась печальной статистикой. В частности, количество массовых отравлений возросло более чем вдвое. А около 30-50% продуктов питания на наших рынках и в магазинах - фальсификат", - отметил политик.