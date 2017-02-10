Суд перейшов до розгляду справи по суті щодо вбивства у Кривому Озері
Київ • УНН
ОДЕСА-МИКОЛАЇВ. 10 лютого. УНН. Суд на Миколаївщині перейшов до розгляду справи по суті щодо вбивства жителя Кривого Озера, передає кореспондент УНН.
Судове засідання у цій справі проходить у Врадіївському районному суді Миколаївської області.
Наразі прокурор зачитує обвинувальний акт. Потерпілі просили, аби не витрачати час, зачитувати скорочену форму, проте обвинувачені вимагали зачитати повний текст.
У справі серед підозрюваних Д.Ляхвацький, якого утримують під вартою, ще троє М.Хоменко, О.Причипойда, Р.Богач знаходяться під домашнім арештом. Ще двоє людей у справі проходять, як свідки.
Як повідомляв УНН, потерпілі вимагають від ГУНП та казначейства щомісячної виплати компенсації в розмірі 2 тис. грн. до 18-річного віку для дітей загиблого у Кривому Озері.
Нагадаємо, 24 серпня 2016 року близько 3:30 працівники Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУ НП України в Миколаївської області на вул. Некрасова у смт. Криве Озеро перевищили службові повноваження і завдали громадянинові О.Цукерману тілесні ушкодження, від яких останній загинув.