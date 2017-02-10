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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд перешел к рассмотрению дела по существу об убийстве в Кривом Озере

Киев • УНН

 • 8561 просмотра

ОДЕССА-НИКОЛАЕВ. 10 февраля. УНН. Суд в Николаевской области перешел к рассмотрению дела по существу об убийстве жителя Кривого Озера, передает корреспондент УНН.

Суд перешел к рассмотрению дела по существу об убийстве в Кривом Озере

Судебное заседание по этому делу проходит в Врадиевском районном суде Николаевской области.

Сейчас прокурор зачитывает обвинительный акт. Пострадавшие просили, чтобы не тратить время, зачитывать сокращенную форму, однако обвиняемые требовали зачитать полный текст.

По делу в качестве подозреваемых Д.Ляхвацкий, который содержится под стражей, еще трое М.Хоменко, А.Причипойда, Р.Богач находятся под домашним арестом. Еще два человека по делу проходят как свидетели.

Как сообщал УНН, пострадавшие требуют от ГУНП и казначейства ежемесячной выплаты компенсации в размере 2 тыс. грн. до 18-летнего возраста для детей погибшего в Кривом Озере.

Напомним, 24 августа 2016 г. около 3:30 сотрудники Кривоозерского ОП Врадиевского ОП ГУ НП Украины в Николаевской области на ул. Некрасова в с. Кривое Озеро превысили служебные полномочия и нанесли гражданину Цукерману телесные повреждения, от которых последний погиб.

Украинские Национальные Новости

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