Суд переніс засідання з розгляду адмінпротоколу НАЗК на голову НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва переніс на невизначений термін розгляд адміністративного протоколу складеного НАЗК на голову Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це УНН повідомили в суді.
"Через зайнятість судді Бобровника в інших справах судове засідання відкладено на невизначений термін", - повідомили в суді.
Нагадаємо, 13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.
Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. А саме, А.Ситник, перебуваючи на посаді директора НАБУ, “надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі”.