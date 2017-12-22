Суд перенес заседание по рассмотрению админпротокола НАПК относительно главы НАБУ

"Из-за занятости судьи Бобровник по другим делам судебное заседание отложено на неопределенный срок", - сообщили в суде.

Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника.

Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме".