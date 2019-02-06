Суд переніс засідання у справі топ-менеджерів "Нафтогазу" та ОПЗ

"5 лютого в Шевченківському районному суді міста Києва за участі прокурорів САП у закритому судовому засіданні було заплановано чергове засідання у кримінальній справі про обвинувачення першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та першого заступника голови правління ПАТ "Одеський припортовий завод" Миколи Щурікова. У зв’язку із зайнятістю одного із суддів колегії суду за участі прокурорів САП в розгляді іншої кримінальної справи, засідання не відбулося", - повідомили у САП.

Чергове судове засідання, на якому продовжиться дослідження доказів сторони обвинувачення, призначено на 16:00 15 лютого 2019 року.

Нагадаємо, що Сергію Переломі та Миколі Щурікову висунуто обвинувачення у вчиненні розтрати майна ПАТ "Одеський припортовий завод" в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів у сумі більше 200 млн гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

За клопотанням сторони захисту судовий розгляд кримінального провадження здійснюється в закритому судовому засіданні.