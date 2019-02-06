Суд перенес заседание по делу топ-менеджеров "Нафтогаза" и ОПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Шевченковский районный суд города Киева перенес на 15 февраля заседание по делу об обвинении первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого замглавы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"5 февраля в Шевченковском районном суде города Киева с участием прокуроров САП в закрытом судебном заседании было запланировано очередное заседание по уголовному делу об обвинении первого замглавы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и первого замглавы правления ПАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова. В связи с занятостью одного из судей коллегии суда с участием прокуроров САП в рассмотрении другого уголовного дела, заседание не состоялось", - сообщили в САП.
Очередное судебное заседание, на котором продолжится исследование доказательств стороны обвинения, назначено на 16:00 15 февраля 2019 года.
Напомним, что Сергею Переломе и Николаю Щурикову предъявлено обвинение в совершении растраты имущества ПАО "Одесский припортовый завод" в особо крупных размерах, а именно денежных средств в сумме более 200 млн гривен, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.
По ходатайству стороны защиты судебное разбирательство уголовного производства осуществляется в закрытом судебном заседании.