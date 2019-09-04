Суд переніс засідання у справі про вбивство Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Шевченківському районному суді міста Києва переніс засідання у справі за обвинуваченням Россошанського Юрія Вікторовича у вбивстві юриста Ірини Ноздровської у грудні 2017 року. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбу суду.
"Засідання перенесли на 12 вересня на 15:00 через закінчення відведеного часу для розгляду даної справи", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними поліції, жінка померла від численних колото-різаних ран.
8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.