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Суд переніс засідання у справі про вбивство Ноздровської

Суд переніс засідання у справі про вбивство Ноздровської

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Шевченківському районному суді міста Києва переніс засідання у справі за обвинуваченням Россошанського Юрія Вікторовича у вбивстві юриста Ірини Ноздровської у грудні 2017 року. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбу суду.

"Засідання перенесли на 12 вересня на 15:00 через закінчення відведеного часу для розгляду даної справи", - сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, правозахисниця Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними поліції, жінка померла від численних колото-різаних ран.

8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року скоїв ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.

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