Суд перенес заседание по делу об убийстве Ноздровскои
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева перенес заседание по делу по обвинению Россошанского Юрия Викторовича в убийстве юриста Ирины Ноздровскои в декабре 2017 года. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Заседание перенесли на 12 сентября на 15:00 из-за истечения отведенного времени для рассмотрения данного дела", - сказали в пресс служба.
Напомним, правозащитница Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным полиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.
8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015 года совершил ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровскои - Светлана Сапатинська. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.