Суд переніс засідання у справі про держзраду Януковича через неявку свідків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні змушений був оголосити чергову перерву у судовому засіданні з розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича через те, що його адвоката не забезпечили явку своїх свідків, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи що ви сьогодні вчергове не забезпечили явку свідків, у судовому засіданні оголошується перерва до завтра до 10.00", - сказав головуючий колегії суддя Владислав Дев'ятко.

Варто зазначити, що на початку засідання сторона захисту Януковича просила суд задовольнити клопотання про допит додаткових свідків, але суд відмовив у цьому.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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