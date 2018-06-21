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Суд перенес заседание по делу о госизмене Януковича из-за неявки свидетелей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня вынужден был объявить очередной перерыв в судебном заседании по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича за того, что его адвоката не обеспечили явку своих свидетелей, передает корреспондент УНН.

"Учитывая, что вы сегодня в очередной раз не обеспечили явку свидетелей в судебном заседании объявляется перерыв до завтра до 10.00", - сказал председательствующий коллегии судья Владислав Девятко.

Стоит отметить, что в начале заседания сторона защиты Януковича просила суд удовлетворить ходатайство о допросе дополнительных свидетелей, но суд отказал в этом.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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