Суд переніс засідання у “газовій справі” Онищенка на 16 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва переніс засідання з розгляду клопотання детективів НАБУ про проведення спеціального (заочного) досудового розслідування щодо народного депутата Олександра Онищенка на 16 січня. Про це кореспонденту УНН повідомила секретар судді Лазаренко Марія Каліщук.
“У зв’язку з тим, що ніхто не з’явився, фіксація судового процесу не здійснюється. Від захисника Синиченко до суду надійшло клопотання про перенесення справи”, — зазначила М.Каліщук.
Засідання перенесли на 14-ту годину 16 січня.
Нагадаємо, що це вже друге перенесення судового засідання у цій справі.
Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року О.Онищенка було оголошено в національний розшук.
4 травня Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію О.Онищенка.
Нагадаємо, 13 листопада 2017 року деякі ЗМІ, посилаючись на слова народного депутата України Олександра Онищенка, повідомили, що суд Іспанії відмовив Україні у його екстрадиції.