Суд перенес заседание по "газовому делу" Онищенко на 16 января
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства детективов НАБУ о проведении специального (заочного) досудебного расследования в отношении народного депутата Александра Онищенко на 16 января. Об этом корреспонденту УНН сообщила секретарь судьи Лазаренко Мария Калищук.
"В связи с тем, что никто не появился, фиксация судебного процесса не осуществляется. От защитника Синиченко в суд поступило ходатайство о переносе дела", - отметила М.Калищук.
Заседание перенесли на 14 часов 16 января.
Напомним, что это уже второй перенос судебного заседания по этому делу.
Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.
4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции А.Онищенко.
Напомним, 13 ноября 2017 года некоторые СМИ, ссылаясь на слова народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили, что суд Испании отказал Украине в его экстрадиции.