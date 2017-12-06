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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 2008 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 15256 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 95225 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109439 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 129834 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Суд перенес заседание по "газовому делу" Онищенко на 16 января

Суд перенес заседание по "газовому делу" Онищенко на 16 января

Киев  •  УНН

 • 11400 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес заседание по рассмотрению ходатайства детективов НАБУ о проведении специального (заочного) досудебного расследования в отношении народного депутата Александра Онищенко на 16 января. Об этом корреспонденту УНН сообщила секретарь судьи Лазаренко Мария Калищук.

"В связи с тем, что никто не появился, фиксация судебного процесса не осуществляется. От защитника Синиченко в суд поступило ходатайство о переносе дела", - отметила М.Калищук.

Заседание перенесли на 14 часов 16 января.

Напомним, что это уже второй перенос судебного заседания по этому делу.

Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года А.Онищенко было объявлено в национальный розыск.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции А.Онищенко.

Напомним, 13 ноября 2017 года некоторые СМИ, ссылаясь на слова народного депутата Украины Александра Онищенко, сообщили, что суд Испании отказал Украине в его экстрадиции.

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