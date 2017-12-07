Суд переніс засідання щодо запобіжного заходу Полякову на невизначений термін

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сторона захисту народного депутата Максима Полякова заявила відвід слідчому судді Солом'янського районного суду Києва Олександру Бобровнику, який мав сьогодні розглянути клопотання прокуратури про продовження нардепу запобіжного заходу. Відповідне клопотання сьогодні оголосив адвокат М.Полякова Ярослав Білявський, передає кореспондент УНН.

"У мене є клопотання про відвід судді, якщо він за наявності певних обставин не візьме самовідвід", - сказав Я.Білявський, додавши, що захист вважає, що слідчий суддя О.Бобровник має "ознаки упередженого ставлення" до підозрюваного М.Полякова.

Адвокат зауважив, що 21 квітня цього року в провадженні судді була справа щодо народного депутата Миколи Мартиненка, і під час розгляду цієї справи в залі судового засідання перебувала група нардепів, зокрема М.Поляков. За словами захисника, останній "досить емоційно висловився на адресу судді, і ці слова суддя міг сприйняти як образу".

Я.Білявський зазначив, що на цьому тижні за постановою судді Бобровника було проведено обшуки у помешканнях, які належать М.Полякову і членам його родини, що може свідчити про упереджене ставлення судді до нардепа.

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У свою чергу М.Поляков заявив, що підтримує заявлене стороною захисту клопотання.

"Коли я почув, що по вам (мається на увазі Бобровник - ред.) відкрито провадження НАБУ, я зрозумів, що у вас є прямий конфлікт інтрересів, тому я погоджуюсь, що було б логічним, якби суддя Бобровник заявив про самовідвід, а якщо ні - я підтримую заявлене клопотання", - сказав М.Поляков.

У свою чергу прокурор Максим Кравченко зазначив, що не підтримує заявлене клопотання, скільки про наведені факти чує вперше.

Заслухавши сторін, суд на місці ухвалив клопотання задовольнити, справу передати на авторозподіл для визначення іншого слідчого судді.

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Таким чином, наразі розгляд клопотання про продовження М.Полякову запобіжного заходу відкладено на невизначений термін.

Як повідомляв УНН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди, сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України. Наразі, за даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Ця операція відбувалась за співпраці з ФБР США.

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