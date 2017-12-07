Суд перенес заседание по пресечения Полякову на неопределенный срок

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Сторона защиты народного депутата Максима Полякова заявила отвод следователю судьи Соломенского районного суда Киева Александру Бобровнику, который должен был сегодня рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении нардепу меры пресечения. Соответствующее ходатайство сегодня объявил адвокат Полякова Ярослав Билявский, передает корреспондент УНН.

"У меня есть ходатайство об отводе судьи, если он при наличии определенных обстоятельств не возьмет самоотвод", - сказал Я.Билявский, добавив, что защита считает, что у судьи А.Бобровника есть "признаки предвзятого отношения" к подозреваемому М.Полякову.

Адвокат отметил, что 21 апреля этого года в производстве судьи было дело в отношении народного депутата Николая Мартыненко, и при рассмотрении этого дела в зале судебного заседания находилась группа нардепов, в частности М.Поляков. По словам защитника, последний "достаточно эмоционально высказался в адрес судьи, и эти слова судья мог принять как обиду".

Я.Билявский отметил, что на этой неделе по постановлению судьи Бобровник были проведены обыски в помещениях, принадлежащих Полякову и членам его семьи, что может свидетельствовать о предвзятом отношении судьи к нардепу.

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В свою очередь М.Поляков заявил, что поддерживает заявленное стороной защиты ходатайства.

"Когда я услышал, что по вам (имеется в виду Бобровник - ред.) открыто производство НАБУ, я понял, что у вас есть прямой конфликт интересов, поэтому я согласен, что было бы логично, если бы судья Бобровник заявил о самоотводе, а если нет - я поддерживаю заявленное ходатайство", - сказал М.Поляков.

В свою очередь прокурор Максим Кравченко отметил, что не поддерживает заявленное ходатайство, сколько о наведенных фактах слышит впервые.

Заслушав стороны, суд на месте постановил ходатайство удовлетворить, дело передать на автораспределение для определения другого следственного судьи.

Таким образом, в настоящее время рассмотрение ходатайства о продлении М.Полякову меры пресечения отложено на неопределенный срок.

Как сообщал УНН, 19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды, содействию иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.

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