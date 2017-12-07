Суд перенес заседание по пресечения Полякову на неопределенный срок

"У меня есть ходатайство об отводе судьи, если он при наличии определенных обстоятельств не возьмет самоотвод", - сказал Я.Билявский, добавив, что защита считает, что у судьи А.Бобровника есть "признаки предвзятого отношения" к подозреваемому М.Полякову.

Адвокат отметил, что 21 апреля этого года в производстве судьи было дело в отношении народного депутата Николая Мартыненко, и при рассмотрении этого дела в зале судебного заседания находилась группа нардепов, в частности М.Поляков. По словам защитника, последний "достаточно эмоционально высказался в адрес судьи, и эти слова судья мог принять как обиду".

Я.Билявский отметил, что на этой неделе по постановлению судьи Бобровник были проведены обыски в помещениях, принадлежащих Полякову и членам его семьи, что может свидетельствовать о предвзятом отношении судьи к нардепу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: САП в ближайшее время завершит расследование дела Полякова и Розенблата

В свою очередь М.Поляков заявил, что поддерживает заявленное стороной защиты ходатайства.

"Когда я услышал, что по вам (имеется в виду Бобровник - ред.) открыто производство НАБУ, я понял, что у вас есть прямой конфликт интересов, поэтому я согласен, что было бы логично, если бы судья Бобровник заявил о самоотводе, а если нет - я поддерживаю заявленное ходатайство", - сказал М.Поляков.

В свою очередь прокурор Максим Кравченко отметил, что не поддерживает заявленное ходатайство, сколько о наведенных фактах слышит впервые.

Заслушав стороны, суд на месте постановил ходатайство удовлетворить, дело передать на автораспределение для определения другого следственного судьи.

Таким образом, в настоящее время рассмотрение ходатайства о продлении М.Полякову меры пресечения отложено на неопределенный срок.

Как сообщал УНН, 19 июня детективы НАБУ по процессуального руководства САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды, содействию иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас, по данным САП, установлена ​​вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова и Борислава Розенблата. Эта операция проводилась в сотрудничестве с ФБР США.