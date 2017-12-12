Суд переніс розгляд справи Ситника на 22 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва планує розглянути протокол про адміністративне правопорушення, поданий Національний агентством з питань запобігання корупції, щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника 22 грудня, передає УНН.
Засідання перенесли на 10 годину 22 грудня через участь судді в іншій справі.
Нагадаємо, 13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.
Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. А саме, А.Ситник, перебуваючи на посаді директора НАБУ, “надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі”.