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Суд переніс розгляд справи Ситника на 22 грудня

Суд переніс розгляд справи Ситника на 22 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва планує розглянути протокол про адміністративне правопорушення, поданий Національний агентством з питань запобігання корупції, щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника 22 грудня, передає УНН.

Засідання перенесли на 10 годину 22 грудня через участь судді в іншій справі.

Нагадаємо, 13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.

Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. А саме, А.Ситник, перебуваючи на посаді директора НАБУ, “надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі”.

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