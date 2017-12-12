Суд перенес рассмотрение дела Сытника на 22 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева планирует рассмотреть протокол об административном правонарушении, представленный Национальный агентством по предупреждению коррупции, в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника 22 декабря, передает УНН.
Заседание перенесли на 10 часов 22 декабря из-за участия судьи в другом деле.
Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ Артема Сытника.
Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме".