Суд переніс розгляд справи щодо п’яти екс-беркутівців на 25 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва переніс на 25 квітня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
“Суд оголошує перерву у судовому засіданні до 25 квітня 11:30”, — сказав суддя.
Також під час засідання прокурор надав обвинуваченим і їхнім захисникам копії клопотань про продовження запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Ці клопотання будуть розглянуті на наступному засіданні суду.
Як повідомляв УНН, сьогодні 18 квітня, Святошинський районний суд Києва продовжив до 1 вересня 2017 року строк слідчого експерименту у справі щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу “Беркут” — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 рок.
Разом з тим суд відмовив стороні захисту у задоволенні клопотання про участь обвинувачених у слідчому експерименті шляхом конвоювання.
Під час обговорення клопотання, сторона обвинувачення зазначила, що “нереально буде забезпечити безпеку обвинувачених” в умовах проведення цих слідчих дій.