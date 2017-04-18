Суд перенес рассмотрение дела по пяти экс-беркутовцев на 25 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Святошинский районный суд Киева перенес на 25 апреля рассмотрение уголовного производства по обвинению Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014. Об этом сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
"Суд объявляет перерыв в судебном заседании до 25 апреля 11:30", - сказал судья.
Также во время заседания прокурор предоставил обвиняемым и их защитникам копии ходатайств о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Эти ходатайства будут рассмотрены на следующем заседании суда.
Как сообщал УНН, сегодня 18 апреля, Святошинский районный суд Киева продлил до 1 сентября 2017 срок следственного эксперимента по делу о пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" - Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 рок.
Вместе с тем суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об участии обвиняемых в следственном эксперименте путем конвоирования.
Во время обсуждения ходатайства, сторона обвинения отметила, что "невозможно будет обеспечить безопасность обвиняемых" в условиях проведения этих следственных действий.