Суд переніс розгляд справи банди, обвинуваченої у вбивстві директора "Капарол Україна" та Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Києво-Святошинський райсуд Київської області переніс на 31 березня підготовче засідання в рамках розгляду справи про вбивство директора ДП “Капарол Україна”. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області.
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“Засідання перенесли на 31 березня на 16:00”, — сказали в пресслужбі.
Вбивство директора “Капарол Україна”
Вбивство керівника “доньки” німецького виробника лакофарбових матеріалів Caparol, 42-річного Павла Зможного, сталося у вересні 2016 року. Його тіло було знайдено у котеджному містечку Green Town у селі Крушинка Київської області. Правоохоронцями Київської області у вересні 2019 року було розкрито це вбивство, затримавши так звану “групу Редькіна”.
Нещодавно прокуратура Київської області повідомила, що скерувала обвинувальний акт щодо банди причетної до замовних вбивств до суду.
У чому обвинувачують членів банди
Слідством встановлено, що “учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ „Капарол“, директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців”.
“Окрім того, вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка”, — вказали в Офісі Генпрокурора.
Замовники цих вбивств та замахів, як зазначається, наразі перебувають у розшуку.
Обвинуваченим інкримінується створення та участь в злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
У разі доведення вини, їм загрожує довічне позбавлення волі.
Скандал
У лютому 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт Ігорю Редькіну — підозрюваному у вбивстві доброволиці Аміни Окуєвої. Раніше суд змінив запобіжний захід іншим членам так званої групи Редькіна, зокрема Андрієві Кравченку, якого підозрюють у причетності до щонайменше трьох вбивств. Наразі відомо, що прокуратура оскаржує ці рішення.