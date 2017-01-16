Суд переніс розгляд скарги на відмову у відстороненні М.Охендовського на 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у відстороненні від посади голови ЦВК Михайла Охендовського, на 30 січня. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
За інформацією суду, розгляд скарги було перенесено на 12 годину 30 січня у зв’язку з клопотанням захисників, які беруть участь в іншому засіданні.
Крім того, зазначили у суді, у НАБУ відбуваються слідчі дії з М.Охендовським.
Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові ЦВК М.Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд не відсторонив М.Охендовського від посади голови ЦВК.
Як повідомляв УНН, 18 грудня голові ЦВК М.Охендовському та його захисту вручили два клопотання - про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і про відсторонення голови ЦВК від посади.
13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.