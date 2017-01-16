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Суд перенес рассмотрение жалобы на отказ в отстранении М.Охендовского на 30 января

Суд перенес рассмотрение жалобы на отказ в отстранении М.Охендовского на 30 января

Киев • УНН

 • 4488 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на решение Соломенского районного суда Киева, который отказал САП в отстранении от должности главы ЦИК Михаила Охендовского, на 30 января. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.

По информации суда, рассмотрение жалобы перенесли на 12 часов 30 января в связи с ходатайством защитников, которые участвуют в другом заседании.

Кроме того, отметили в суде, в НАБУ происходят следственные действия с М.Охендовским.

Напомним, 21 декабря 2016 г. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Как сообщал УНН, 18 декабря главе ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении главы ЦИК от должности.

13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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