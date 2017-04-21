Суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу М.Мартиненку на 10 ранку

“Суд ухвалив: відкласти розгляд справи на завтра на 10 годину з мотивів, що вже пізня година”, — сказав він.

Прокурори САП просили оголосити перерву до завтра для того, аби вони змогли ознайомитися з заявами нардепів та міністрів про взяття на поруки М.Мартиненка. При цьому адвокат І.Черезов сказав, що для цього достатньо і 15 хвилин перерви у засіданні, і пропонував не відкладати розгляд клопотання САП.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.