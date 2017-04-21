Суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу М.Мартиненку на 10 ранку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс на 10 ранку розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Миколі Мартиненку. Таке рішення оголосив слідчий суддя Олександр Бобровник, передає кореспондент УНН.
“Суд ухвалив: відкласти розгляд справи на завтра на 10 годину з мотивів, що вже пізня година”, — сказав він.
Прокурори САП просили оголосити перерву до завтра для того, аби вони змогли ознайомитися з заявами нардепів та міністрів про взяття на поруки М.Мартиненка. При цьому адвокат І.Черезов сказав, що для цього достатньо і 15 хвилин перерви у засіданні, і пропонував не відкладати розгляд клопотання САП.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.