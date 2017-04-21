Суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Н.Мартыненко на 10 утра
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес на 10 утра рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко. Такое решение огласил судья по Александр Бобровник, передает корреспондент УНН.
“Суд постановил: отложить рассмотрение дела на завтра на 10:00 по мотивам, что уже поздно”, — сказал он.
Прокуроры САП просили объявить перерыв до завтра для того, чтобы они смогли ознакомиться с заявлениями нардепов и министров о взятии на поруки Н.Мартыненко. При этом адвокат И.Черезова сказал, что для этого достаточно и 15 минут перерыва в заседании, и предлагал не откладывать рассмотрение ходатайства САП.
Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо, заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Перелома, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( “Создание преступной организации”), ч. 5 ст. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США .