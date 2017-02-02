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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід М.Охендовському на 9 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва відклав розгляд апеляційної скарги прокурорів САП на запобіжний захід голови ЦВК Михайла Охендовського на 13:00 9 лютого, передає кореспондент УНН.

Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід М.Охендовському на 9 лютого

Варто зазначити, що засідання відкладено у зв’язку з тим, що до Апеляційного суду Києва досі не надійшли матеріали з Солом'янського районного суду Києва.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про накладення арешту на все зареєстроване майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у межах кримінального провадження щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Нагадаємо, 21 грудня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови ЦВК Михайла Охендовського запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд застосувати йому заставу у сумі 1,29 млн грн та арештувати майно. Також суд відмовив САП у відстороненні М.Охендовського від посади голови ЦВК.

Як повідомляв УНН, 13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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