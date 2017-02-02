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Financial Times

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Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения М.Охендовскому на 9 февраля

Киев • УНН

 • 8511 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева отложил рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров САП на меру пресечения председателю ЦИК Михаилу Охендовскому на 13:00 9 февраля, передает корреспондент УНН.

Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения М.Охендовскому на 9 февраля

Стоит отметить, что заседание отложено в связи с тем, что в Апелляционный суд Киева до сих пор не поступили материалы из Соломенского районного суда Киева.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство о наложении ареста на все зарегистрированное имущество председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в пределах уголовного производства в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Напомним, 21 декабря Соломенский районный суд Киева избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства, хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд применить ему залог в сумме1,29 млн  грн и арестовать имущество. Также суд отказал САП в отстранении М.Охендовского от должности председателя ЦИК.

Как сообщал УНН 13 декабря детективы НАБУ сообщили председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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