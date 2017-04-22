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Суд Панами відпустив засновників Mossack Fonseca під заставу

Суд Панами відпустив засновників Mossack Fonseca під заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Суд Панами відпустив під заставу в 500 тисяч доларів засновників юридичної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака і Рамона Фонсеку, повідомила їх адвокат Гіллерміна Макдоналд, передає УНН з посиланням на ВВС.

Юрген Моссак і Рамон Фонсека, заарештовані в лютому цього року за звинуваченням у відмиванні грошей, вийдуть на свободу вже в суботу, розповіла адвокат.

Панамська влада звинувачує компанію Mossack Fonseca у створенні офшорних рахунків, через які бразильська будівельна компанія Odebrecht перераховувала кошти як хабарі високопосадовцям із різних країн.

За словами Г.Макдоналд, суд дійшов висновку, що обвинувачені не втечуть від правосуддя, оскільки вони співпрацювали зі слідством. При цьому ще один юрист фірми Едісон Теано залишається у в'язниці.

Odebrecht є найбільшою будівельною компанією Південної Америки. Влітку 2015 року президента компанії Марселу Одебрехта затримала поліція Бразилії. У березні 2016 року його визнали винним у корупції і відмиванні грошей та засудили до 19 років позбавлення волі.

Колишній керівник визнав, що Odebrecht роздала хабарів на загальну суму 800 млн доларів по всій Латинській Америці.

У 2016 році найбільші світові ЗМІ отримали доступ до мільйонів документів, в яких вказується, що Mossack Fonseca допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і сплати податків.

У документах фірми згадуються 72 колишніх та чинних голів різних держав, а також багато відомих компаній та людей.

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