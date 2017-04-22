Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Суд Панамы отпустил под залог в 500 тысяч долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссаку и Рамона Фонсеку, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Юрген Моссак и Рамон Фонсека, арестованные в феврале этого года по обвинению в отмывании денег, выйдут на свободу уже в субботу, рассказала адвокат.
Панамские власти обвиняют компанию Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток чиновникам из разных стран.
По словам Г.Макдоналд, суд пришел к выводу, что обвиняемые не уйдут от правосудия, поскольку они сотрудничали со следствием. При этом еще один юрист фирмы Эдисон Теано остается в тюрьме.
Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. Летом 2015 года президента компании Марселу Одебрехта задержала полиция Бразилии. В марте 2016 года его признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили к 19 годам лишения свободы.
Бывший руководитель признал, что Odebrecht раздала взяток на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.
В 2016 году крупнейшие мировые СМИ получили доступ к миллионам документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов.
В документах фирмы упоминаются 72 бывших и действующих глав различных государств, а также многие известные компании и люди.