Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34060 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152044 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114721 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115487 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111934 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103883 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106935 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103451 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог

Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог

Киев  •  УНН

 • 13795 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Суд Панамы отпустил под залог в 500 тысяч долларов основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссаку и Рамона Фонсеку, сообщила их адвокат Гиллермина Макдоналд, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Юрген Моссак и Рамон Фонсека, арестованные в феврале этого года по обвинению в отмывании денег, выйдут на свободу уже в субботу, рассказала адвокат.

Панамские власти обвиняют компанию Mossack Fonseca в создании оффшорных счетов, через которые бразильская строительная компания Odebrecht перечисляла средства в качестве взяток чиновникам из разных стран.

По словам Г.Макдоналд, суд пришел к выводу, что обвиняемые не уйдут от правосудия, поскольку они сотрудничали со следствием. При этом еще один юрист фирмы Эдисон Теано остается в тюрьме.

Odebrecht является крупнейшей строительной компанией Южной Америки. Летом 2015 года президента компании Марселу Одебрехта задержала полиция Бразилии. В марте 2016 года его признали виновным в коррупции и отмывании денег и приговорили к 19 годам лишения свободы.

Бывший руководитель признал, что Odebrecht раздала взяток на общую сумму 800 млн долларов по всей Латинской Америке.

В 2016 году крупнейшие мировые СМИ получили доступ к миллионам документов, в которых указывается, что Mossack Fonseca помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уплаты налогов.

В документах фирмы упоминаются 72 бывших и действующих глав различных государств, а также многие известные компании и люди.

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