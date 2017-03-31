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Суд Панами має ухвалити рішення про продовження екстрадиційної перевірки щодо В.Каськіва – ГПУ

Суд Панами має ухвалити рішення про продовження екстрадиційної перевірки щодо В.Каськіва – ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Суд Панами має ухвалити рішення про продовження екстрадиційної перевірки щодо екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, яка була призупинена у зв’язку з розглядом його клопотання про надання статусу політичного біженця. Про це сказав у коментарі УНН заступник Генерального прокурора України Євген Єнін.

“Тепер потрібно рішення суду відновити екстрадиційну перевірку, яку було призупинено через його клопотання про статус біженця. Після цього формування пакету документів та прийняття остаточного рішення”, — сказав він.

За словами Є.Єніна, поки що важко оцінити, скільки може тривати екстрадиційна перевірка у Панамі стосовно В.Каськіва.

Нагадаємо, влада Панами відмовилася надати статус політичного біженця колишньому голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву.

Як повідомляв УНН, 10 вересня 2016 року панамський суд обрав для екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді застави у сумі 600 тис. дол. Пізніше він вніс заставу у сумі 600 тис. дол. США та вийшов на волю у Панамі.

Екс-голова Держінвестпроекту попросив політичного притулку у Панамі.

У Генпрокуратурі повідомляли, що згідно з законодавством Панами, процедура розгляду клопотання про надання статусу біженця екс-голові Держінвестпроекту Владиславу Каськіву триватиме до півроку.

В.Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

З 1 серпня 2016 року В.Каськів перебуває у міжнародному розшуку.

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