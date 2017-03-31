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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73954 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110294 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168406 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123720 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121121 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114876 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105860 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107362 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд Панамы должен принять решение о продлении экстрадиционной проверки В.Каськива - ГПУ

Суд Панамы должен принять решение о продлении экстрадиционной проверки В.Каськива - ГПУ

Киев  •  УНН

 • 20410 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Суд Панамы должен принять решение о продлении экстрадиционной проверки в отношении экс-главы Держинвестпроекта Владислава Каськива, которая была приостановлена ​​в связи с рассмотрением его ходатайства о предоставлении статуса политического беженца. Об этом сказал в комментарии УНН заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Теперь нужно решение суда восстановить экстрадиционную проверку, которая была приостановлена ​​из-за его ходатайства о статусе беженца. После этого формирование пакета документов и принятие окончательного решения", - сказал он.

По словам Е.Енина, пока трудно оценить, сколько может длиться экстрадиционная проверка в Панаме относительно В.Каськива.

Напомним, власти Панамы отказалась предоставить статус политического беженца бывшему главе Держинвестпроекта Владиславу Каськиву.

Как сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. и вышел на свободу в Панаме.

Экс-глава Держинвестпроекта попросил политического убежища в Панаме.

В Генпрокуратуре сообщали, что согласно законодательству Панамы, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца экс-главе Держинвестпроекта Владиславу Каськиву продлится до полугода.

В.Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).

С 1 августа 2016 В.Каськив находится в международном розыске.

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