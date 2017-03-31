Суд Панамы должен принять решение о продлении экстрадиционной проверки В.Каськива - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Суд Панамы должен принять решение о продлении экстрадиционной проверки в отношении экс-главы Держинвестпроекта Владислава Каськива, которая была приостановлена в связи с рассмотрением его ходатайства о предоставлении статуса политического беженца. Об этом сказал в комментарии УНН заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Теперь нужно решение суда восстановить экстрадиционную проверку, которая была приостановлена из-за его ходатайства о статусе беженца. После этого формирование пакета документов и принятие окончательного решения", - сказал он.
По словам Е.Енина, пока трудно оценить, сколько может длиться экстрадиционная проверка в Панаме относительно В.Каськива.
Напомним, власти Панамы отказалась предоставить статус политического беженца бывшему главе Держинвестпроекта Владиславу Каськиву.
Как сообщал УНН, 10 сентября 2016 панамский суд избрал для экс-главы Держинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. и вышел на свободу в Панаме.
Экс-глава Держинвестпроекта попросил политического убежища в Панаме.
В Генпрокуратуре сообщали, что согласно законодательству Панамы, процедура рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца экс-главе Держинвестпроекта Владиславу Каськиву продлится до полугода.
В.Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия).
С 1 августа 2016 В.Каськив находится в международном розыске.