Суд остаточно визнав законним продаж кредитного портфелю банку “Михайлівський” фінкомпанії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Вищий адміністративний суд України підтвердив законність договору факторингу, на підставі якого банк “Михайлівський” продав фінансовій компанії права вимоги за кредитним портфелем, та неправомірність дій Фонду гарантування вкладів щодо визнання такого договору нікчемним. Про це свідчить рішення суду від 12 січня поточного року, опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН.
Суд відмовив у задоволенні вимог Фонду гарантування вкладів та залишив у силі рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 29 вересня 2016 року.
“Із виписок по рахунку позивача (фінансова компанія „Плеяда“ — ред.) вбачається, що здійснена ним оплата на користь ПАТ „Банк Михайлівський“ здійснювалась за наявності достатньої кількості коштів на рахунку. Протилежні документальні підтвердження відсутні у документах про нікчемність правочину та не були надані відповідачами до суду.
Таким чином, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що при виконанні переказу коштів з рахунку позивача на рахунок ПАТ „Банк Михайлівський“ банком не було порушено банківське законодавство”, — зазначається в рішенні Вищого адмінсуду.
Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд визнав, що ФГВФО протиправно і безпідставно визнав договір факторингу між банком “Михайлівським” і фінансовою компанією “Плеяда” нікчемним.
На переконання судової колегії, банк не порушував законодавство, продаючи кредитний портфель фінкомпанії 19 травня поточного року (напередодні визнання банку неплатоспроможним).
“Спростовується наявність підстави нікчемності договору факторингу №1905 від 19.05.2016 на підставі п.9 ч.З ст.38 Закону „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“.
Будь-яких інших підстав, визначених ч.3 ст.38 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, в результаті яких Договір є нікчемним, Уповноваженою особою не наведено. Також враховується, що на момент укладення договору не було ніяких обмежень з продажу Банком власних активів або проведення розрахунків за них з рахунків, відкритих покупцями в Банку”, — повідомляється в ухвалі суду.
Таким чином, суд визнав дії і рішення уповноваженої особи Фонду неправомірними, а дії банку “Михайлівський” з продажу кредитного портфеля фінкомпанії — законними.
Крім того, суд підкреслив, що банку (в період після введення тимчасової адміністрації) заборонено здійснювати дії з прийому платежів за кредитними договорами, поширювати інформацію про реквізити, на які потрібно погашати заборгованість по кредитах і про те, що банк є кредитором за цими кредитними договорами.
Нагадаємо, правова експертиза засвідчила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних.