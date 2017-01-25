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Суд окончательно признал законной продажу кредитного портфеля банка "Михайловский" финкомпании

Суд окончательно признал законной продажу кредитного портфеля банка "Михайловский" финкомпании

Киев • УНН

 • 11346 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Высший административный суд Украины подтвердил законность договора факторинга, на основании которого банк "Михайловский" продал финансовой компании права требования по кредитному портфелю, и неправомерность действий Фонда гарантирования вкладов о признании такого договора недействительным. Об этом свидетельствует решение суда от 12 января текущего года, опубликованное в Едином реестре судебных решений, сообщает УНН.

Суд отказал в удовлетворении требований Фонда гарантирования вкладов и оставил в силе решение Киевского апелляционного административного суда от 29 сентября 2016 года.

"Из выписок по счету истца (финансовая компания "Плеяда" - ред.) следует, что осуществленная им оплата в пользу ПАО "Банк Михайловский" осуществлялась при наличии достаточного количества средств на счете. Противоположные документальные подтверждения отсутствуют в документах о ничтожности сделки и не были представлены ответчиками в суд.

Таким образом, коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, что при выполнении перевода средств со счета истца на счет ПАО "Банк Михайловский" банком не было нарушено банковское законодательство", - отмечается в решении Высшего админсуда.

Напомним, Киевский апелляционный административный суд признал, что ФГВФЛ противоправно и безосновательно признал договор факторинга между банком "Михайловским" и финансовой компанией "Плеяда" ничтожным.

По мнению судебной коллегии, банк не нарушал законодательство, продавая кредитный портфель финкомпании 19 мая текущего года (накануне признании банка неплатежеспособным).

"Опровергается наличие основания ничтожности договора факторинга №1905 от 19.05.2016 г. на основании п.9 ч.З ст.38 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Каких-либо других оснований, определенных ч.3 ст.38 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", в результате которых Договор является ничтожным, Уполномоченным лицом не приведено. Также учитывается, что на момент заключения договора не было никаких ограничений по продаже Банком собственных активов или проведения расчетов за них со счетов, открытых покупателями в Банке", - сообщается в постановлении суда.

Таким образом, суд признал действия и решения уполномоченного лица Фонда неправомерными, а действия банка "Михайловский" по продаже кредитного портфеля финансовой компании - законными.

Кроме того, суд подчеркнул, что банку (в период после введения временной администрации) запрещено осуществлять действия по приему платежей по кредитным договорам, распространять информацию о реквизитах, на которые нужно погашать задолженность по кредитам и о том, что банк является кредитором по этим кредитным договорам.

Напомним, правовая экспертиза показала необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных.

Украинские Национальные Новости

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