Суд оштрафував нардепа від "Слуги народу" через конфлікт інтересів

“Народного депутата притягнуто до відповідальності за спробу дізнатись деталі кримінального провадження щодо діяльності його фірми. Печерський районний суд міста Києва підтримав позицію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та притягнув до адміністративної відповідальності народного депутата України IX скликання. Так, 25 листопада 2019 року вказаний народний обранець, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, звернувся до Генеральної прокуратури України із зверненням, в якому порушувались питання щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, що стосувалось діяльності одного з приватних товариств, зокрема факту повідомлення про підозру посадовим особам цього товариства, у тому числі конкретно щодо себе”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як з’ясувалося, народний обранець є засновником вказаного товариства, і інформація у запиті мала приватний інтерес, що становить реальний конфлікт інтересів і є грубим порушенням Законів України “Про статус народного депутата України” та “Про запобігання корупції”.

“Зважаючи на виявлені порушення, прокурорами САП було ініційовано питання перед НАЗК щодо перевірки факту вчинення дій чи прийняття рішень народним депутатом в умовах реального конфлікту інтересів. За результатами перевірки НАЗК скерувало до суду протокол про адміністративне порушення. Суд, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та визнав депутата винуватим за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосував до вказаного нардепа адміністративне стягнення у виді штрафу. На сьогодні постанова Печерського райсуду столиці набула законної сили”, — вказано у повідомленні.

Додамо, що у вересні Печерський райсуд Києва Руслана Горбенка на 3400 грн за конфлікт інтересів, а сьогодні рішення набуло чинності.

Нагадаємо, у червні на Руслана Горбенка та ще трьох діючих та колишніх нардепів склали адмінпротоколи через конфлікт інтересів.