Суд ООН розпочав засідання щодо оголошення проміжного рішення за позовом України проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочав засідання, на якому очікується оголошення проміжного рішення за позовом України проти РФ, передає кореспондент УНН.
На засіданні присутня представник української сторони - заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.
Очікується, що сьогодні суд оголосить рішення щодо застосування запобіжних заходів за позовом України проти Росії.
Нагадаємо, 16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Як повідомлялося, Україна вимагає засудити акти тероризму в Харкові і на Донбасі, зокрема, збитий рейс MH17, а також зобов'язати Росію виплатити компенсації, розмірів яких у позові не вказано.
Також українська сторона наголосила на притягненні до відповідальності офіційних осіб, винних у підтримці тероризму.
Інший блок претензій стосується порушень прав кримських татар і українців з боку окупаційної влади Криму.