Суд ООН начал заседание относительно промежуточного решения по иску Украины против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Международный суд ООН в Гааге начал заседание, на котором ожидается объявление промежуточного решения по иску Украины против РФ, передает корреспондент УНН.
На заседании присутствует представитель украинской стороны - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
Ожидается, что сегодня суд огласит решение по применению мер по иску Украина против России.
Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Как сообщалось, Украина требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, в частности, сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размеров которых в иске не указано.
Также украинская сторона акцентировала на привлечении к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма.
Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационных властей Крыма.