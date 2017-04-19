Суд ООН начал заседание относительно промежуточного решения по иску Украины против РФ

На заседании присутствует представитель украинской стороны - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Ожидается, что сегодня суд огласит решение по применению мер по иску Украина против России.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщалось, Украина требует осудить акты терроризма в Харькове и на Донбассе, в частности, сбитый рейс MH17, а также обязать Россию выплатить компенсации, размеров которых в иске не указано.

Также украинская сторона акцентировала на привлечении к ответственности официальных лиц, виновных в поддержке терроризма.

Другой блок претензий касается нарушений прав крымских татар и украинцев со стороны оккупационных властей Крыма.