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Суд окупованого Криму продовжив арешт "диверсанту" Р.Сулейманову

Суд окупованого Криму продовжив арешт "диверсанту" Р.Сулейманову

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Фігуранту “справи кримських диверсантів” Редвану Сулейманову продовжили арешт до 28 лютого, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією ЗМІ, 25 січня підконтрольний Кремлю Київський районний суд відмовився продовжити запобіжний захід Р.Сулейманову, оскільки підсудність справи належить до Верховного суду Криму. Слідство мало подати туди заяву про продовження арешту за сім днів до закінчення терміну 30 січня.

“Тобто вони вже на той час запізнилися на два дні. Фактично у слідства залишалася єдина можливість законно утримати Сулейманова під арештом — оскаржити рішення Київського суду і домогтися його скасування. Щоб адвокат Сулейманова не заважав цьому, Курбедінова заарештували на 10 днів. І відразу ж Київський суд продовжив арешт Сулейманову на місяць”, — йдеться у повідомленні.

Проте, як пише видання, замість заарештованого адвоката Е.Курбедінова на слуханні був присутній адвокат за призначенням.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2016 року затриманому влітку в Криму Сулейманову продовжили арешт до кінця січня 2017 року, він перебуває під арештом у Сімферопольському слідчому ізоляторі.

Російські ЗМІ з посиланням на ФСБ повідомляли, що Редвана Сулейманова затримали 30 липня 2016 року на території аеропорту Сімферополя. 12 серпня Федеральна служба безпеки розіслала по російських медіа відео допиту Сулейманова, де той дає свідчення. Затриманий каже, що в жовтні 2015 року в Запоріжжі його завербувала українська розвідка.

За словами Р.Сулейманова, спочатку в його завдання входило збирання інформації про переміщення військової техніки, а пізніше нібито поставили завдання знайти на сімферопольському вокзалі та в аеропорту місце для закладки вибухових пристроїв.

ФСБ Росії 10 серпня повідомила, що в ніч на 7 серпня в Криму затримали групу “українських диверсантів”, які нібито готували теракти на півострові. Цьому передувало триденне блокування російськими прикордонниками підконтрольних їм кримських пунктів в’їзду і виїзду на адміністративному кордоні з окупованим півостровом.

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