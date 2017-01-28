Суд оккупированного Крыма продлил арест "диверсанту" Р.Сулейманову
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Фигуранту "дела крымских диверсантов" Редвану Сулейманову продлили арест до 28 февраля, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По информации СМИ, 25 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд отказался продлить меру пресечения Р.Сулейманову, поскольку подсудность дела относится к Верховному суду Крыма. Следствие должно подать туда заявление о продлении ареста за семь дней до окончания срока 30 января.
"То есть они уже в то время опоздали на два дня. Фактически у следствия оставалась единственная возможность законно удержать Сулейманова под арестом - обжаловать решение Киевского суда и добиться его отмены. Чтобы адвокат Сулейманова не мешал этому, Курбединова арестовали на 10 дней. И сразу же Киевский суд продлил арест Сулейманову на месяц", - говорится в сообщении.
Однако, как пишет издание, вместо арестованного адвоката Э.Курбединова на слушании присутствовал адвокат по назначению.
Напомним, в конце декабря 2016 г. задержанному летом в Крыму Сулейманову продлили арест до конца января 2017 года, он находится под арестом в Симферопольском следственном изоляторе.
Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 г. на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где он дает показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка.
По словам Р.Сулейманова, сначала в его задачи входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и в аэропорту место для закладки взрывных устройств.
ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовали трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.